巴基斯坦确认了自2026年初以来第八例脊髓灰质炎病例。据《黎明报》报道，援引巴基斯坦脊髓灰质炎根除计划的消息，患者是一名来自开伯尔-普什图省开伯尔县巴拉特希尔詹巴兹-B委员会的13个月大女童。

该省第六例病例

这是今年开伯尔县登记的第二例病例，也是开伯尔-普什图省的第六例。国家脊髓灰质炎根除紧急行动中心于11月1日确认了这一信息。

脊髓灰质炎根除计划呼吁家长在定于11月2日至8日举行的下一轮次国家以下级别行动期间，以及在后续疫苗接种轮次中，为所有五岁以下儿童接种疫苗。脊髓灰质炎是一种具有传染性的疾病，目前尚无治疗方法，可能导致终身瘫痪，但可以通过接种疫苗预防。

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在环境中检测到病毒

尽管今年野生脊髓灰质炎病毒的总体传播有所下降，但在包括开伯尔县和白沙瓦县的白沙瓦聚集区，环境样本检测录得阳性结果。这表明病毒仍在传播，并对儿童构成风险。

巴基斯坦脊髓灰质炎根除倡议已开始调查该病例，并正准备采取措施防止病毒进一步传播，包括开展针对性疫苗接种和加强常规免疫。自年初以来，该国已开展四次大规模行动，期间超过4500万名儿童多次接种疫苗。9月，一次国家以下级别行动覆盖了超过2930万名儿童；11月，计划在巴基斯坦97个县为近2400万名儿童接种疫苗，其中包括开伯尔县。该行动将在巴基斯坦和阿富汗同步开展，并在边境进行协调。

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