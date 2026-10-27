В больнице Университета Мичигана повышение дозы окситоцина в течение первого часа после родов связали со снижением частоты послеродовых кровотечений. Наиболее заметный результат зафиксировали среди пациенток, рожавших вагинально: показатель снизился примерно на 40% в относительном выражении, сообщает News-Medical.

Дозу увеличили вдвое

Исследователи Michigan Medicine оценили инициативу по улучшению качества медицинской помощи в Von Voigtlander Women's Hospital. Согласно обновленному протоколу, дозу окситоцина, которую роженицы получали в первый час после рождения ребенка, увеличили с 30 до 60 единиц.

Изменения предусматривали обновление назначений препаратов и настроек инфузионных помп, а также обучение персонала. Окситоцин применяют после родов, чтобы стимулировать сокращения матки и уменьшать кровопотерю.

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Результаты для 2674 родов

Авторы сравнили результаты до и после внедрения протокола в период с 1 января по 6 июля 2024 года. Анализ охватил 2674 родов. Общая частота послеродовых кровотечений снизилась; исследователи также зафиксировали меньшую общую кровопотерю и более редкое применение дополнительных препаратов для контроля кровотечения.

В то же время исследование не выявило статистически значимого снижения частоты послеродовых кровотечений среди пациенток после кесарева сечения. Авторы работы, опубликованной в журнале Obstetrics & Gynecology, отметили, что необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальной дозы окситоцина и оценки ее безопасности при различных способах родоразрешения.

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