Президент США Дональд Трамп объявил о федерально-штатной инициативе объемом более 250 млн долларов для привлечения и удержания медсестер в домах престарелых. Инициатива будет реализована через Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), сообщает The Hill.

Гранты за работу в сообществах

По словам Трампа, программа должна поддержать тысячи медсестер и студентов сестринских специальностей по всей стране, в том числе тех, кто работает в сельских сообществах. Президент также заявил, что медсестры смогут получить гранты до 50 тыс. долларов за работу в сельской местности или в учреждениях с нехваткой персонала.

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Фонд и долгосрочный уход

Трамп заявил, что первоначальный объем фонда был почти втрое меньше, а увеличить его удалось при участии губернаторов штатов. Ранее в этом месяце демократы в Сенате США представили предложения по обновлению американской системы долгосрочного ухода, которая включает помощь на дому и дома престарелых.

Сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что Конгресс десятилетиями не утверждал комплексные инвестиции в инфраструктуру и финансирование долгосрочного ухода, хотя такая системная поддержка необходима.

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