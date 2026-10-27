Prezydent USA Donald Trump ogłosił federalno-stanową inicjatywę o wartości ponad 250 mln dolarów, mającą na celu rekrutację i zatrzymanie pielęgniarek w domach opieki dla osób starszych. Inicjatywa będzie realizowana za pośrednictwem Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), informuje The Hill.

Granty za pracę w społecznościach

Według Trumpa program ma wesprzeć tysiące pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w całym kraju, w tym osoby pracujące w społecznościach wiejskich. Prezydent oświadczył również, że pielęgniarki będą mogły otrzymać granty do 50 tys. dolarów za pracę na terenach wiejskich lub w placówkach z niedoborem personelu.

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Fundusz i opieka długoterminowa

Trump powiedział, że początkowa kwota funduszu była niemal trzykrotnie mniejsza, a zwiększenie jej było możliwe dzięki udziałowi gubernatorów stanów. Na początku tego miesiąca demokraci w Senacie USA przedstawili propozycje modernizacji amerykańskiego systemu opieki długoterminowej, który obejmuje pomoc domową i domy opieki dla osób starszych.

Demokratyczny senator Ron Wyden oświadczył, że Kongres od dziesięcioleci nie zatwierdził kompleksowych inwestycji w infrastrukturę i finansowanie opieki długoterminowej, choć takie systemowe wsparcie jest niezbędne.

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