Niekomercyjny katolicki system opieki zdrowotnej Bon Secours Mercy Health ogłosił zamiar przejęcia notowanej na giełdzie sieci Surgery Partners za 5,7 mld dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2027 roku, informuje STAT News.

Sieć z ponad 200 placówkami

Surgery Partners zarządza ponad 200 ambulatoryjnymi centrami chirurgicznymi, szpitalami krótkiego pobytu i wielospecjalistycznymi praktykami medycznymi w 30 stanach. Przejęcie może uczynić Bon Secours Mercy Health jednym z największych operatorów ambulatoryjnych centrów chirurgicznych w kraju.

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Popyt na chirurgię ambulatoryjną

Operatorzy szpitali, w tym systemy niekomercyjne i komercyjne, w ostatnich latach aktywnie kupują ambulatoryjne centra chirurgiczne. Takie placówki stają się atrakcyjniejsze dla inwestycji, ponieważ więcej procedur przenosi się do formatu ambulatoryjnego wskutek zmian w refundacji usług Medicare, a komercyjni ubezpieczyciele kierują osoby ubezpieczone do tańszych placówek medycznych.

Wcześniej w tym roku niekomercyjny system Ascension zapłacił 3,9 mld dolarów za Amsurg, zwiększając swoją sieć ambulatoryjnych centrów chirurgicznych do około 300. Planowana transakcja Bon Secours Mercy Health może również pogłębić związki systemu z firmą private equity Bain Capital.

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