非营利天主教医疗保健系统Bon Secours Mercy Health宣布，计划以57亿美元收购上市公司Surgery Partners。该交易计划于2027年第一季度完成，STAT News报道。

拥有200多家机构的网络

Surgery Partners在30个州运营着200多家日间手术中心、短期住院医院和多专科医疗诊所。这项收购可能使Bon Secours Mercy Health成为美国最大的日间手术中心运营商之一。

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对门诊手术的需求

近年来，医院运营商，包括非营利和商业医疗系统，一直在积极收购日间手术中心。随着Medicare服务支付方式的变化，更多手术转向门诊模式；同时，商业保险公司将参保人员引导至费用更低的医疗机构，这类机构正变得更具投资吸引力。

今年早些时候，非营利医疗系统Ascension以39亿美元收购了Amsurg，使其日间手术中心网络扩大至约300家。Bon Secours Mercy Health拟议中的交易还可能加深该系统与私募股权公司Bain Capital的联系。

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