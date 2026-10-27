Bon Secours Mercy Health планирует купить Surgery Partners за $5,7 млрд — STAT News
Некоммерческая католическая система здравоохранения Bon Secours Mercy Health объявила о намерении приобрести публичную сеть Surgery Partners за $5,7 млрд. Сделку планируют завершить в первом квартале 2027 года, сообщает STAT News.
Сеть с более чем 200 учреждениями
Surgery Partners управляет более чем 200 амбулаторными хирургическими центрами, больницами краткосрочного пребывания и многопрофильными медицинскими практиками в 30 штатах. Приобретение может сделать Bon Secours Mercy Health одним из крупнейших операторов амбулаторных хирургических центров в стране.
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Спрос на амбулаторную хирургию
Операторы больниц, в частности некоммерческие и коммерческие системы, в последние годы активно покупают амбулаторные хирургические центры. Такие учреждения становятся более привлекательными для инвестиций, поскольку больше процедур переходят в амбулаторный формат из-за изменений в оплате услуг Medicare, а коммерческие страховщики направляют застрахованных лиц в более дешёвые медицинские учреждения.
Ранее в этом году некоммерческая система Ascension заплатила $3,9 млрд за Amsurg, увеличив свою сеть амбулаторных хирургических центров примерно до 300. Планируемая сделка Bon Secours Mercy Health также может углубить связи системы с компанией прямых инвестиций Bain Capital.