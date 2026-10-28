在英国，使用人工智能创建的机器人提交了2023年政府就烟草和电子烟法案举行的咨询中大部分回复。据《卫报》报道，在118,756份回复中，有90,835份为自动生成，占总数的76%。

反对禁令的回复

英国卫生和社会保健部采用机器人识别方法后发现，几乎所有自动提交的意见都涉及咨询中关于“无烟一代”的一个问题。这些意见反对里希·苏纳克领导的保守党政府禁止销售和供应一次性电子烟的计划。

该部门表示，这类信息经常被反复复制，并从少量IP地址以高频率发送。全部90,835份自动回复均被排除在决策过程之外。

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研究人员警告干预风险

爱丁堡大学的纳森·马阿尼博士和巴斯大学的安娜·吉尔莫教授在《Tobacco Control》杂志发表的一项研究中披露了试图影响此次咨询的信息。研究人员称，这可能是英国首次有记录的大规模自动化干预公共卫生领域正式公共政策咨询的案例。

马阿尼指出，未来类似的活动可能更难被发现，而多个有影响力的利益方能够制造出大规模运动的印象。基尔·斯塔默的工党政府于2024年继承了该法案，随后该法案成为法律，其中包括禁止企业销售或供应一次性电子烟。

英国卫生和社会保健部表示，现有的控制机制有效发挥了作用，虚假回复已被删除。该部门还表示，今后将继续监测可能对咨询程序进行此类干预的企图。

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