В Великобритании боты, созданные с применением искусственного интеллекта, отправили большинство ответов на правительственные консультации 2023 года по законопроекту о табаке и вейпах. Как сообщает The Guardian, автоматизированными были 90 835 из 118 756 ответов, или 76% от общего числа.

Ответы против запрета

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании применило методы выявления ботов и установило, что почти все автоматизированные обращения касались одного вопроса консультации о «поколении без табака». В них выступали против плана консервативного правительства Риши Сунака запретить продажу и поставку одноразовых вейпов.

В ведомстве заявили, что такие сообщения часто многократно дублировались и отправлялись с высокой частотой с небольшого числа IP-адресов. Все 90 835 автоматизированных ответов исключили из процесса принятия решения.

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Исследователи предупредили о риске вмешательства

Сведения о попытке повлиять на консультации опубликовали в исследовании журнала Tobacco Control доктор Насон Маани из Эдинбургского университета и профессор Анна Гилмор из Университета Бата. Ученые назвали это, вероятно, первым задокументированным случаем масштабного автоматизированного вмешательства в формальные консультации по вопросам государственной политики в сфере общественного здравоохранения в Великобритании.

Маани отметил, что будущие подобные кампании могут быть сложнее для выявления, а несколько влиятельных интересов способны создать впечатление массового движения. Лейбористское правительство Кира Стармера унаследовало законопроект в 2024 году, после чего он стал законом, в том числе с запретом для бизнеса продавать или поставлять одноразовые вейпы.

В британском министерстве заявили, что имеющиеся механизмы контроля сработали эффективно, а фальшивые ответы были удалены. Ведомство также сообщило, что в дальнейшем будет отслеживать возможные попытки такого вмешательства в консультационные процессы.

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