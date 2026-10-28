W Wielkiej Brytanii boty stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przesłały większość odpowiedzi na konsultacje rządowe z 2023 roku dotyczące projektu ustawy o tytoniu i e-papierosach. Jak podaje The Guardian, zautomatyzowanych było 90 835 ze 118 756 odpowiedzi, czyli 76% wszystkich.

Odpowiedzi przeciwko zakazowi

Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zastosowało metody wykrywania botów i ustaliło, że niemal wszystkie zautomatyzowane zgłoszenia dotyczyły jednego pytania konsultacyjnego o „pokolenie wolne od tytoniu”. Sprzeciwiały się one planowi konserwatywnego rządu Rishiego Sunaka, by zakazać sprzedaży i dostarczania jednorazowych e-papierosów.

Resort oświadczył, że takie wiadomości były często wielokrotnie powielane i wysyłane z dużą częstotliwością z niewielkiej liczby adresów IP. Wszystkie 90 835 zautomatyzowanych odpowiedzi wykluczono z procesu decyzyjnego.

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Badacze ostrzegli przed ryzykiem ingerencji

Informacje o próbie wpłynięcia na konsultacje opublikowano w badaniu w czasopiśmie Tobacco Control, którego autorami są dr Nason Maani z Uniwersytetu Edynburskiego oraz prof. Anna Gilmore z Uniwersytetu w Bath. Naukowcy określili to jako prawdopodobnie pierwszy udokumentowany przypadek zakrojonej na dużą skalę zautomatyzowanej ingerencji w formalne konsultacje dotyczące polityki publicznej w zakresie zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii.

Maani zauważył, że przyszłe podobne kampanie mogą być trudniejsze do wykrycia, a kilka wpływowych interesów może stworzyć wrażenie masowego ruchu. Laburzystowski rząd Keira Starmera odziedziczył projekt ustawy w 2024 roku, po czym stał się on prawem, w tym z zakazem sprzedaży lub dostarczania przez przedsiębiorstwa jednorazowych e-papierosów.

Brytyjski resort oświadczył, że istniejące mechanizmy kontrolne zadziałały skutecznie, a fałszywe odpowiedzi usunięto. Poinformował także, że będzie nadal monitorować możliwe próby takiej ingerencji w procesy konsultacyjne.

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