Departament Zdrowia stanu Floryda w USA przeprowadził w październiku 2026 roku wysłuchanie dotyczące propozycji zniesienia czterech wymogów dotyczących szczepień przy zapisywaniu dzieci do szkół i placówek opiekuńczych. Chodzi o szczepienia przeciw zakażeniu wywoływanemu przez Haemophilus influenzae typu b (Hib), ospie wietrznej, zakażeniu pneumokokowemu i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, informuje Fortune.

Zniesienie wymogów nie będzie oznaczało zakończenia dostępu do tych szczepionek. Jednocześnie, jak zaznaczono w materiale, może to osłabić mechanizm utrzymywania wysokiego poziomu wyszczepialności i zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji wśród niezaszczepionych dzieci oraz osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą otrzymać odpowiedniej ochrony.

Wskaźniki szczepień i odra

Propozycja jest omawiana na tle wybuchu odry w stanie. Według stanu na 17 października władze Florydy poinformowały o 162 przypadkach zachorowania. Co najmniej 62 osoby zaraziły się podczas ogniska epidemicznego na Uniwersytecie Ave Maria w pobliżu miasta Naples.

W roku szkolnym 2025–2026 szczepionkę MMR przeciw odrze, śwince i różyczce otrzymało 88,9% dzieci w klasach przygotowawczych na Florydzie. To mniej niż średnia w USA wynosząca 92,4%, a także mniej niż zalecany poziom 95% potrzebny do wytworzenia odporności zbiorowiskowej.

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W maju 2026 roku departament zdrowia usunął ze swojej strony internetowej dane o zachorowaniach na poziomie hrabstw. Informacje później przywrócono, jednak obecnie nie ma odrębnego panelu do śledzenia przypadków odry w stanie. Dane o liczbie przypadków w 2026 roku często publikowano z opóźnieniem, a publiczne systemy monitorowania podają różne łączne wskaźniki.

Infekcje, dla których proponuje się zniesienie wymogów

Przed szerokim zastosowaniem szczepionek przeciw Hib zakażenie to było główną przyczyną bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wśród dzieci w USA. Na początku lat 80. każdego roku odnotowywano około 20 tys. inwazyjnych przypadków wśród dzieci poniżej piątego roku życia, w tym 12 tys. przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Po wprowadzeniu szczepionek skoniugowanych liczba zachorowań wśród małych dzieci spadła o 99%.

Przed początkiem lat 90. w USA rocznie rejestrowano ponad 4 mln przypadków ospy wietrznej, od 10,5 tys. do 13,5 tys. hospitalizacji oraz od 100 do 150 zgonów. Przed pojawieniem się dziecięcej szczepionki przeciw pneumokokom w 2000 roku zakażenie to powodowało rocznie około 17 tys. inwazyjnych zachorowań u dzieci poniżej piątego roku życia. W przypadku niemowląt zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B ryzyko rozwoju przewlekłej postaci choroby wynosi około 90%.

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