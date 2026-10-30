Департамент здравоохранения штата Флорида в США в октябре 2026 года провел слушания по предложению отменить четыре требования о наличии прививок для зачисления детей в школы и учреждения ухода. Речь идет о вакцинации против инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b (Hib), ветряной оспы, пневмококковой инфекции и гепатита B, сообщает Fortune.

Отмена требований не будет означать прекращения доступа к этим вакцинам. В то же время, как отмечается в материале, это может ослабить механизм поддержания высокого уровня охвата вакцинацией и увеличить риск распространения инфекций среди непривитых детей и людей, которые из-за возраста или состояния здоровья не могут получить надлежащую защиту.

Показатели вакцинации и корь

Предложение обсуждают на фоне вспышки кори в штате. По состоянию на 17 октября власти Флориды сообщили о 162 случаях заболевания. По меньшей мере 62 человека заразились во время вспышки в Университете Аве-Мария возле города Нейплс.

В 2025–2026 учебном году вакцину MMR против кори, паротита и краснухи получили 88,9% детей в подготовительных классах Флориды. Это ниже среднего показателя в США — 92,4%, а также рекомендованного 95-процентного уровня для формирования коллективного иммунитета.

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В мае 2026 года департамент здравоохранения удалил со своего сайта данные о заболеваниях на уровне округов. Позднее информацию восстановили, однако отдельной панели для отслеживания случаев кори в штате сейчас нет. Данные о количестве случаев в 2026 году нередко публиковались с задержкой, а публичные системы мониторинга приводят разные общие показатели.

Инфекции, для которых предлагается отменить требования

До широкого применения вакцин против Hib эта инфекция была главной причиной бактериального менингита среди детей в США. В начале 1980-х годов ежегодно фиксировали около 20 тысяч инвазивных случаев среди детей до пяти лет, в том числе 12 тысяч случаев менингита. После внедрения конъюгированных вакцин число заболеваний среди маленьких детей сократилось на 99%.

До начала 1990-х годов в США ежегодно регистрировали более 4 млн случаев ветряной оспы, от 10,5 тысячи до 13,5 тысячи госпитализаций и от 100 до 150 смертей. До появления детской вакцины против пневмококка в 2000 году эта инфекция ежегодно вызывала примерно 17 тысяч инвазивных заболеваний у детей до пяти лет. Для младенцев, инфицированных гепатитом B, риск развития хронической формы болезни составляет около 90%.

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