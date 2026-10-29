Авиационные ассоциации IATA и Airlines for America обратились в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) с просьбой пересмотреть новые требования для пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты. Правила ввели на фоне вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает The Hill.

Согласно распоряжению CDC, все пассажиры и члены экипажей рейсов в США, в том числе американские граждане, перед поездкой должны подтвердить, что не находились в ДР Конго в течение 21 дня до вылета. Требования должны вступить в силу 3 ноября.

Замечания авиаперевозчиков

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA, объединяющая более 370 авиакомпаний из более чем 130 стран, назвала необоснованным требование организовать сбор деклараций менее чем за две недели. Ассоциация также поставила под сомнение то, что правила распространяются только на авиаперевозки, а не на морской и наземный транспорт.

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Группа Airlines for America, в которую входят, в частности, United, Delta и Southwest, поддержала эти замечания. В письме в CDC организация заявила, что за отведенный срок не удастся оперативно внести изменения в системы регистрации пассажиров, внедрить цифровые подписи, обновить процедуры в аэропортах и провести обучение персонала.

Данные о вспышке

По состоянию на 19 октября Всемирная организация здравоохранения сообщала о 9637 подтвержденных случаях редкого штамма Эболы Бундибуджио в ДР Конго, из которых 4646 завершились смертью. По правительственным данным, ко вторнику число инфицированных превысило 10 тысяч.

Вспышку объявили в середине мая — через несколько месяцев после ее начала в отдаленной части востока ДР Конго. Вирус распространился примерно на семь провинций и соседние страны, а эпицентром остается провинция Итури на северо-востоке страны.

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