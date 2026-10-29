Stowarzyszenia lotnicze IATA i Airlines for America zwróciły się do amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) z prośbą o rewizję nowych wymogów dla pasażerów podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Przepisy wprowadzono w związku z wybuchem epidemii Eboli w Demokratycznej Republice Konga, informuje The Hill.

Zgodnie z zarządzeniem CDC wszyscy pasażerowie i członkowie załóg lotów do USA, w tym obywatele amerykańscy, muszą przed podróżą potwierdzić, że nie przebywali w DR Konga w ciągu 21 dni przed wylotem. Wymogi mają wejść w życie 3 listopada.

Zastrzeżenia przewoźników lotniczych

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA, które skupia ponad 370 linii lotniczych z ponad 130 krajów, uznało wymóg zorganizowania zbierania deklaracji w czasie krótszym niż dwa tygodnie za nieuzasadniony. Stowarzyszenie zakwestionowało również fakt, że przepisy dotyczą wyłącznie transportu lotniczego, a nie morskiego i lądowego.

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Grupa Airlines for America, do której należą między innymi United, Delta i Southwest, poparła te zastrzeżenia. W liście do CDC organizacja oświadczyła, że w wyznaczonym terminie nie uda się szybko wprowadzić zmian do systemów odprawy pasażerów, wdrożyć podpisów cyfrowych, zaktualizować procedur na lotniskach i przeszkolić personelu.

Dane o epidemii

Według stanu na 19 października Światowa Organizacja Zdrowia informowała o 9637 potwierdzonych przypadkach rzadkiego szczepu Eboli Bundibugyo w DR Konga, z których 4646 zakończyło się śmiercią. Według danych rządowych do wtorku liczba zakażonych przekroczyła 10 tysięcy.

Epidemię ogłoszono w połowie maja, kilka miesięcy po jej rozpoczęciu w odległej części wschodniej DR Konga. Wirus rozprzestrzenił się na około siedem prowincji i sąsiednie kraje, a epicentrum pozostaje prowincja Ituri na północnym wschodzie kraju.

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