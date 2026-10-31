Od maja w klinice w DR Konga nie było nowych pacjentów z Ebolą — Der Spiegel
W centrum leczenia w Demokratycznej Republice Konga medycy świętowali brak nowych pacjentów z Ebolą od początku ogniska epidemii w maju. Ostatni potwierdzeni zakażeni zostali wypisani po pełnym wyzdrowieniu, informuje Der Spiegel.
Medycy zaśpiewali i zatańczyli
Organizacja humanitarna Lekarze bez Granic opublikowała nagranie ze świętowania w swoich mediach społecznościowych. Na materiale pracownicy placówki medycznej śpiewają i tańczą, pozostając w pełnym wyposażeniu ochronnym.
Jednocześnie publikacja zaznaczyła, że wynik ten dotyczy konkretnej placówki leczniczej i stał się lokalnym pozytywnym sygnałem na tle jednego z najcięższych ognisk Eboli w historii kraju.
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Dane dotyczące ogniska epidemii
Według informacji organów ochrony zdrowia w kraju zarejestrowano ponad 10 tysięcy przypadków zakażenia. Ponad 4,8 tysiąca osób zmarło z powodu wirusa. Zakażenia wykrywano również w Kenii, Nigerii i Ugandzie.
Lekarze bez Granic oświadczyli, że ich zespoły nadal pracują w kraju przez całą dobę wraz z lokalnymi społecznościami, aby pomóc zakończyć ognisko epidemii.