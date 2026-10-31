W centrum leczenia w Demokratycznej Republice Konga medycy świętowali brak nowych pacjentów z Ebolą od początku ogniska epidemii w maju. Ostatni potwierdzeni zakażeni zostali wypisani po pełnym wyzdrowieniu, informuje Der Spiegel.

Medycy zaśpiewali i zatańczyli

Organizacja humanitarna Lekarze bez Granic opublikowała nagranie ze świętowania w swoich mediach społecznościowych. Na materiale pracownicy placówki medycznej śpiewają i tańczą, pozostając w pełnym wyposażeniu ochronnym.

Jednocześnie publikacja zaznaczyła, że wynik ten dotyczy konkretnej placówki leczniczej i stał się lokalnym pozytywnym sygnałem na tle jednego z najcięższych ognisk Eboli w historii kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane dotyczące ogniska epidemii

Według informacji organów ochrony zdrowia w kraju zarejestrowano ponad 10 tysięcy przypadków zakażenia. Ponad 4,8 tysiąca osób zmarło z powodu wirusa. Zakażenia wykrywano również w Kenii, Nigerii i Ugandzie.

Lekarze bez Granic oświadczyli, że ich zespoły nadal pracują w kraju przez całą dobę wraz z lokalnymi społecznościami, aby pomóc zakończyć ognisko epidemii.

Czytaj nas na