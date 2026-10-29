航空协会国际航空运输协会（IATA）和美国航空运输协会（Airlines for America）请求美国疾病控制与预防中心（CDC）重新审查针对前往美国旅客的新要求。报道援引The Hill称，这些规定是在刚果民主共和国暴发埃博拉疫情的背景下出台的。

根据CDC的命令，所有前往美国航班的旅客和机组人员，包括美国公民在内，须在出行前确认，其在起飞前21天内未曾到过刚果（金）。这些要求将于11月3日生效。

航空承运人的意见

国际航空运输协会IATA汇集了来自130多个国家的370多家航空公司。该协会称，要求在不足两周内组织收集声明并不合理。该协会还质疑，为何这些规定仅适用于航空运输，而不适用于海运和陆路运输。

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包括联合航空、达美航空和西南航空等在内的美国航空运输协会也支持这些意见。该组织在致CDC的信中表示，在规定期限内，无法迅速对旅客值机系统作出调整、引入数字签名、更新机场程序并培训员工。

疫情数据

截至10月19日，世界卫生组织报告称，刚果（金）已确认9637例罕见的本迪布焦埃博拉毒株感染病例，其中4646例死亡。根据政府数据，截至周二，感染人数已超过1万。

这场疫情于5月中旬宣布暴发，距其在刚果（金）东部偏远地区开始已过去数月。该病毒已传播至约七个省份和邻国，疫情中心仍是该国东北部的伊图里省。

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