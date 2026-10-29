Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что пикобирнавирусы, которые годами считались возможными возбудителями кишечных заболеваний у людей, на самом деле заражают бактерии в кишечнике. О результатах исследования, опубликованного 29 октября в журнале Nature Microbiology, сообщает News-Medical.

Вирус размножался среди бактерий

Пикобирнавирусы впервые обнаружили в образцах кала пациентов с диареей почти четыре десятилетия назад. Тогда их находили рядом с ротавирусами и норовирусами, поэтому ученые предполагали, что эти вирусы непосредственно поражают человеческие клетки и могут вызывать желудочно-кишечные расстройства.

Авторы нового исследования проверили другую гипотезу — что пикобирнавирусы заражают бактерии. Они ввели образцы человеческого кала мышам без микроорганизмов, создав лабораторную модель, в которой вирус мог активно размножаться. Затем вирусную популяцию из кишечника мышей культивировали в лабораторных чашках с кишечными бактериями в бескислородных условиях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным исследователей, вирус размножался в течение 20 дней. Поскольку клетки млекопитающих не могут выживать без кислорода, это указывало на размножение вируса в бактериях. Антибиотики, уничтожавшие бактерии, также останавливали размножение вируса.

Обнаружен бактериальный хозяин

С помощью молекулярной визуализации и сортировки клеток ученые обнаружили пикобирнавирусы в ранее неидентифицированной кишечной бактерии, которую назвали Candidatus Anaerotignum faecalis. Исследование относит семейство Picobirnaviridae к третьему известному семейству РНК-бактериофагов — вирусов, заражающих бактерии.

Присутствие пикобирнавирусов в кишечнике ранее связывали с острой диареей, реакцией «трансплантат против хозяина» после трансплантации стволовых клеток и сахарным диабетом 1 типа. В то же время высокий уровень вируса у пациентов с такими состояниями не доказывает, что именно он вызывает заболевание. По мнению исследователей, пикобирнавирус может уничтожать полезные кишечные бактерии, влияя на микробиом, или быть биомаркером нарушений в кишечнике.

Читай нас в