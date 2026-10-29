Naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis ustalili, że pikobirnawirusy, które przez lata uznawano za możliwe czynniki wywołujące choroby jelit u ludzi, w rzeczywistości infekują bakterie w jelitach. Wyniki badania opublikowanego 29 października w czasopiśmie Nature Microbiology opisuje News-Medical.

Wirus namnażał się wśród bakterii

Pikobirnawirusy po raz pierwszy wykryto w próbkach kału pacjentów z biegunką niemal cztery dekady temu. Wówczas znajdowano je obok rotawirusów i norowirusów, dlatego naukowcy przypuszczali, że wirusy te bezpośrednio atakują ludzkie komórki i mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Autorzy nowego badania sprawdzili inną hipotezę — że pikobirnawirusy infekują bakterie. Wprowadzili próbki ludzkiego kału do myszy pozbawionych mikroorganizmów, tworząc model laboratoryjny, w którym wirus mógł aktywnie się namnażać. Następnie populację wirusa z jelit myszy hodowano w naczyniach laboratoryjnych z bakteriami jelitowymi w warunkach beztlenowych.

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Według badaczy wirus namnażał się przez 20 dni. Ponieważ komórki ssaków nie mogą przetrwać bez tlenu, wskazywało to na namnażanie się wirusa w bakteriach. Antybiotyki niszczące bakterie również zatrzymywały namnażanie wirusa.

Zidentyfikowano bakteryjnego gospodarza

Za pomocą obrazowania molekularnego i sortowania komórek naukowcy wykryli pikobirnawirusy w wcześniej niezidentyfikowanej bakterii jelitowej, którą nazwali Candidatus Anaerotignum faecalis. Badanie zalicza rodzinę Picobirnaviridae do trzeciej znanej rodziny bakteriofagów RNA — wirusów infekujących bakterie.

Obecność pikobirnawirusów w jelitach wcześniej wiązano z ostrą biegunką, chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi po przeszczepieniu komórek macierzystych oraz cukrzycą typu 1. Jednocześnie wysoki poziom wirusa u pacjentów z tymi schorzeniami nie dowodzi, że to właśnie on wywołuje chorobę. Zdaniem badaczy pikobirnawirus może niszczyć korzystne bakterie jelitowe, wpływając na mikrobiom, lub być biomarkerem zaburzeń w jelitach.

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