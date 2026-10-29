圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现，多年来被认为可能引发人类肠道疾病的皮科双RNA病毒，实际上感染的是肠道中的细菌。该研究结果于10月29日发表在《Nature Microbiology》期刊上，News-Medical对此进行了报道。

病毒在细菌中复制

近四十年前，皮科双RNA病毒首次在腹泻患者的粪便样本中被发现。当时，人们在轮状病毒和诺如病毒旁发现了它们，因此科学家推测这些病毒会直接感染人体细胞，并可能导致胃肠道疾病。

这项新研究的作者检验了另一种假设——皮科双RNA病毒感染细菌。他们将人类粪便样本引入无微生物小鼠，建立了病毒能够活跃复制的实验室模型。随后，研究人员在无氧条件下，将小鼠肠道中的病毒群体与肠道细菌一起在实验室培养皿中培养。

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研究人员表示，该病毒复制了20天。由于哺乳动物细胞无法在无氧条件下存活，这表明病毒是在细菌中复制。能够消灭细菌的抗生素也阻止了病毒复制。

发现细菌宿主

通过分子成像和细胞分选，科学家在一种此前未被识别的肠道细菌中发现了皮科双RNA病毒，并将其命名为Candidatus Anaerotignum faecalis。该研究将Picobirnaviridae科归入已知的第三个RNA噬菌体家族——即感染细菌的病毒。

此前，肠道中存在皮科双RNA病毒曾与急性腹泻、干细胞移植后的“移植物抗宿主病”以及1型糖尿病相关联。同时，这些疾病患者体内病毒水平较高，并不能证明正是该病毒导致了疾病。研究人员认为，皮科双RNA病毒可能通过消灭有益肠道细菌而影响微生物组，或是肠道异常的生物标志物。

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