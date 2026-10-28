试验显示菊粉可减轻膝骨关节炎疼痛——ScienceDaily

一项为期六周、涉及117名膝骨关节炎成年患者的随机试验显示，每日摄入益生元膳食纤维菊粉与疼痛减轻、握力改善及痛觉敏感性降低有关。INSPIRE试验由诺丁汉大学研究人员开展，ScienceDaily报道。

四组参与者

参与者被分为四组：菊粉组、数字化支持的物理治疗锻炼组、菊粉与物理治疗结合组或安慰剂组。纤维补充剂和物理治疗单独使用都能减轻膝部疼痛。与此同时，菊粉组还记录到握力改善和痛觉敏感性降低——仅接受物理治疗时未观察到这些结果。

菊粉是一种天然膳食纤维，存在于菊苣根和洋姜等食物中。它不会在小肠中被分解，而是进入大肠，在那里为某些有益细菌提供营养。因此，菊粉属于益生元，而不是益生菌。

肠道微生物组的变化

研究人员发现，服用菊粉者的丁酸盐水平更高。丁酸盐是细菌发酵纤维时产生的短链脂肪酸之一。他们的GLP-1激素水平也更高；该激素参与调节血糖水平和食欲，并与疼痛调节及肌肉健康相关。

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较高的GLP-1指标与更好的握力相关。不过，作者强调，这种关联并不能证明正是该激素导致了肌肉功能的改善。试验中使用的菊粉不是GLP-1药物。

治疗依从性

在仅服用菊粉的小组中，3.6%的人提前退出，而在仅接受物理治疗的参与者中，这一比例为21%。作者认为，每日补充剂可能比结构化锻炼计划更容易纳入日常生活。

研究结果发表于《Nutrients》期刊。研究人员警告称，该试验规模相对较小且仅持续六周，因此需要更大规模的研究来确认效果持续时间，并确定哪些患者可能从这种方法中获益最多。纤维补充剂不应替代运动或其他既有的骨关节炎治疗方法。

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