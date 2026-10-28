W sześciotygodniowym randomizowanym badaniu z udziałem 117 dorosłych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego codzienne przyjmowanie prebiotycznego błonnika, inuliny, wiązało się ze zmniejszeniem bólu, lepszą siłą chwytu i niższą wrażliwością na ból. Badanie INSPIRE przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham, podaje ScienceDaily.

Cztery grupy uczestników

Uczestników przydzielono do czterech grup: inulina, wspierane cyfrowo ćwiczenia fizjoterapeutyczne, połączenie inuliny z fizjoterapią albo placebo. Zarówno suplement błonnika, jak i fizjoterapia osobno zmniejszały ból kolana. Jednocześnie w grupie inuliny odnotowano także poprawę siły chwytu i obniżenie wrażliwości na ból — wyników tych nie zaobserwowano przy stosowaniu samej fizjoterapii.

Inulina jest naturalnym błonnikiem pokarmowym występującym między innymi w korzeniu cykorii i topinamburze. Nie jest rozkładana w jelicie cienkim, lecz trafia do jelita grubego, gdzie stanowi pożywienie dla niektórych korzystnych bakterii. Dlatego inulina jest prebiotykiem, a nie probiotykiem.

Zmiany w mikrobiomie jelitowym

Naukowcy stwierdzili u osób przyjmujących inulinę wyższy poziom maślanu — jednego z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych powstających podczas fermentacji błonnika przez bakterie. Obserwowano u nich również wyższy poziom hormonu GLP-1, który uczestniczy w regulacji poziomu cukru we krwi i apetytu oraz jest wiązany z regulacją bólu i zdrowiem mięśni.

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Wyższe wskaźniki GLP-1 wiązały się z lepszą siłą chwytu. Autorzy podkreślili jednak, że związek ten nie dowodzi, iż to sam hormon spowodował poprawę funkcji mięśni. Inulina wykorzystana w badaniu nie jest lekiem GLP-1.

Przestrzeganie leczenia

W grupie przyjmującej wyłącznie inulinę 3,6% osób przedwcześnie przerwało udział, podczas gdy wśród uczestników, którym przydzielono wyłącznie fizjoterapię, wskaźnik ten wyniósł 21%. Autorzy przypuszczają, że codzienny suplement może być łatwiejszy do włączenia w zwykłą rutynę niż ustrukturyzowany program ćwiczeń.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nutrients. Naukowcy zastrzegają, że badanie było stosunkowo niewielkie i trwało tylko sześć tygodni, dlatego potrzebne są większe badania, aby potwierdzić trwałość efektu i określić pacjentów, którym to podejście może pomóc najbardziej. Suplement błonnika nie powinien zastępować ćwiczeń ani innych uznanych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

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