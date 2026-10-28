Naukowcy zidentyfikowali populację zapalnych makrofagów, która podtrzymuje stan zapalny w błonie maziowej stawów i przyczynia się do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. Jak informuje News-Medical, celowanie w te komórki odpornościowe w doświadczeniach na myszach zmniejszyło stan zapalny i spowolniło postęp choroby.

Komórki na granicy chrząstki

Zespół kierowany przez Rui Penga przeanalizował komórki odpornościowe w tkankach maziowych myszy oraz próbkach pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów za pomocą sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek. Naukowcy wykryli zapalną grupę makrofagów eksprymujących białko CD74. Liczba tych komórek wzrastała, a one same gromadziły się na granicy między tkanką maziową a chrząstką.

Dalsze eksperymenty wykazały interakcję CD74 z enzymem ENO2. Według autorów interakcja ta wprowadzała makrofagi w stan aktywnego zapalenia i metabolicznej hiperaktywności. Zapalenie błony maziowej wiąże się z postępem choroby zwyrodnieniowej stawów, ponieważ przyczynia się do uszkodzenia chrząstki i zaburzenia prawidłowej struktury kości.

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Nanocząstki z RNA

Naukowcy opracowali również lipidowe nanocząstki z RNA do hamowania CD74. Były one kierowane do makrofagów niosących CD74 i obniżały ich aktywność zapalną w warunkach laboratoryjnych. U myszy podejście to osłabiło zapalenie błony maziowej i spowolniło postęp choroby.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Science Translational Medicine. Autorzy zaznaczyli, że ukierunkowana platforma nanoterapeutyczna może być przydatna w dalszych badaniach nad innymi przewlekłymi zaburzeniami metazapalnymi związanymi z metabolicznym przeprogramowaniem makrofagów.

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