研究人员发现了一类炎症性巨噬细胞群体，这类细胞维持关节滑膜中的炎症，并促进骨关节炎的发展。正如News-Medical报道，在小鼠实验中，靶向这些免疫细胞减少了炎症并减缓了疾病进展。

软骨边界处的细胞

由Rui Peng领导的团队利用单细胞RNA测序，分析了小鼠滑膜组织中的免疫细胞以及骨关节炎患者的样本。科学家发现了一组表达CD74蛋白的炎症性巨噬细胞。这些细胞数量增加，并聚集在滑膜组织与软骨之间的边界处。

进一步实验显示，CD74与ENO2酶之间存在相互作用。作者认为，这种相互作用使巨噬细胞进入活跃炎症和代谢高度活跃的状态。滑膜炎症与骨关节炎进展有关，因为它会导致软骨受损和正常骨结构被破坏。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

含RNA的纳米颗粒

研究人员还开发了用于抑制CD74的含RNA脂质纳米颗粒。它们靶向携带CD74的巨噬细胞，并在实验室条件下降低了这些细胞的炎症活性。在小鼠中，这种方法减轻了滑膜炎症并减缓了疾病进展。

这项研究发表在《Science Translational Medicine》期刊上。作者指出，这一靶向纳米治疗平台可能有助于进一步研究其他与巨噬细胞代谢重编程相关的慢性代谢炎症性疾病。

关注我们在