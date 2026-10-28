Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco w USA opracowali komórki CAR-T B-SYNC, które aktywują się dopiero po dostaniu się do mózgu i atakują komórki nowotworowe. W doświadczeniach na myszach terapia wyeliminowała rozlanego glejaka linii środkowej — śmiertelną postać dziecięcego raka mózgu, informuje News-Medical.

Aktywacja w mózgu

Terapia CAR-T polega na modyfikowaniu limfocytów T układu odpornościowego, aby rozpoznawały białka na komórkach nowotworowych i je niszczyły. W B-SYNC zastosowano komórkowy sensor synNotch: reaguje on na brevikany — białko występujące w tkankach mózgu — i uruchamia produkcję receptora CAR wyłącznie tam.

Po aktywacji limfocyty T wyszukują komórki z białkami EphA2 lub IL13Rα2, które występują na wielu komórkach nowotworowych. Opracowanie ma działać niezależnie od obecności EGFRvIII — zmutowanego białka wykorzystywanego jako cel w poprzednim podejściu E-SYNC. Według badaczy EGFRvIII występuje w około 20% glejaków wielopostaciowych, a guzy mogą tracić to białko w trakcie terapii.

Wyniki w modelach

Badacze podawali B-SYNC dożylnie myszom z przeszczepionymi ludzkimi komórkami rozlanego glejaka linii środkowej. Część komórek przenikała do mózgu, aktywowała się i atakowała guz. Jednocześnie komórki B-SYNC wykryte poza mózgiem, w tym we krwi i śledzionie, nie produkowały receptora CAR.

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Przy podaniu dokomorowym bezpośrednio do mózgu terapia wyeliminowała guzy u wszystkich badanych myszy w dwóch modelach rozlanego glejaka linii środkowej. Zwykłe komórki CAR-T nie zdołały kontrolować nowotworu w tych doświadczeniach. Niemal siedem tygodni po leczeniu naukowcy ponownie podali zwierzętom komórki glejaka: wszystkie myszy, które otrzymały B-SYNC, odrzuciły nowe guzy.

Przygotowanie badań

Zespół UCSF przygotowuje B-SYNC CAR-T do badań klinicznych w UCSF Health, które mogą rozpocząć się już w kwietniu 2027 roku. Podczas pierwszego badania planowana jest ocena różnych połączeń dożylnego i dokomorowego podawania terapii. W przypadku powtarzanych podań dokomorowych pacjentom przewiduje się wszczepienie zastawki łączącej komory mózgu ze zbiornikiem na skórze głowy.

Wyniki pracy opublikowano 28 października 2026 roku w czasopiśmie Science Translational Medicine. Rozlany glejak linii środkowej nacieka pień mózgu, który kontroluje oddychanie, bicie serca i połykanie, a według badaczy dzieci z taką diagnozą niemal zawsze umierają w ciągu roku od jej postawienia.

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