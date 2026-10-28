Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США, разработали CAR-T-клетки B-SYNC, которые активируются только после попадания в мозг и атакуют опухолевые клетки. В экспериментах на мышах терапия устранила диффузную срединную глиому — смертельную форму детского рака мозга, сообщает News-Medical.

Активация в мозге

CAR-T-терапия предполагает модификацию Т-клеток иммунной системы, чтобы они распознавали белки на опухолевых клетках и уничтожали их. В B-SYNC применили клеточный сенсор synNotch: он реагирует на бревикан — белок, присутствующий в тканях мозга, — и запускает выработку CAR-рецептора только там.

После активации Т-клетки ищут клетки с белками EphA2 или IL13Rα2, которые есть на многих опухолевых клетках. Разработка должна работать независимо от наличия EGFRvIII — мутантного белка, использовавшегося в качестве мишени в предыдущем подходе E-SYNC. По данным исследователей, EGFRvIII присутствует примерно в 20% глиобластом, а опухоли могут терять этот белок во время терапии.

Результаты на моделях

Исследователи вводили B-SYNC внутривенно мышам с трансплантированными человеческими клетками диффузной срединной глиомы. Часть клеток проникала в мозг, активировалась и атаковала опухоль. При этом клетки B-SYNC, обнаруженные вне мозга, в том числе в крови и селезёнке, не вырабатывали CAR-рецептор.

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При внутрижелудочковом введении непосредственно в мозг терапия устранила опухоли у всех протестированных мышей в двух моделях диффузной срединной глиомы. Обычные CAR-T-клетки не смогли контролировать рак в этих опытах. Почти через семь недель после лечения учёные повторно ввели животным клетки глиомы: все мыши, получившие B-SYNC, отторгли новые опухоли.

Подготовка испытаний

Команда UCSF готовит B-SYNC CAR-T к клиническим исследованиям в UCSF Health, которые могут начаться уже в апреле 2027 года. Во время первого испытания планируют оценить различные комбинации внутривенного и внутрижелудочкового введения терапии. Для повторных внутрижелудочковых введений пациентам предусматривается установка шунта, который будет соединять желудочки мозга с резервуаром на коже головы.

Результаты работы были опубликованы 28 октября 2026 года в журнале Science Translational Medicine. Диффузная срединная глиома инфильтрирует ствол мозга, который контролирует дыхание, сердцебиение и глотание, и, по данным исследователей, дети с таким диагнозом почти всегда умирают в течение года после его постановки.

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