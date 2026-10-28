美国加州大学旧金山分校的科学家开发出 B-SYNC CAR-T 细胞，这种细胞仅在进入大脑后被激活并攻击肿瘤细胞。据News-Medical报道，在小鼠实验中，该疗法清除了弥漫性中线胶质瘤，这是一种致命的儿童脑癌。

在大脑中激活

CAR-T 疗法涉及改造免疫系统的 T 细胞，使其识别肿瘤细胞上的蛋白质并将其摧毁。B-SYNC 采用 synNotch 细胞传感器：它对存在于脑组织中的蛋白质 brevican 作出反应，并仅在该部位启动 CAR 受体的生成。

激活后，T 细胞会寻找带有 EphA2 或 IL13Rα2 蛋白质的细胞，这些蛋白质存在于许多肿瘤细胞上。该开发方案旨在不受 EGFRvIII 是否存在的影响；EGFRvIII 是一种突变蛋白，曾被用作此前 E-SYNC 方法的靶点。研究人员称，约 20% 的胶质母细胞瘤存在 EGFRvIII，且肿瘤可能在治疗期间失去这种蛋白质。

模型中的结果

研究人员向移植了人类弥漫性中线胶质瘤细胞的小鼠静脉注射 B-SYNC。部分细胞进入大脑、被激活并攻击肿瘤。同时，在大脑外发现的 B-SYNC 细胞，包括血液和脾脏中的细胞，未生成 CAR 受体。

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通过直接向大脑进行脑室内给药，该疗法在两种弥漫性中线胶质瘤模型中清除了所有受试小鼠的肿瘤。常规 CAR-T 细胞在这些实验中未能控制癌症。治疗近七周后，科学家再次向动物注入胶质瘤细胞：所有接受 B-SYNC 的小鼠都排斥了新肿瘤。

试验准备

UCSF 团队正在为 UCSF Health 的临床研究准备 B-SYNC CAR-T，该研究最早可能于 2027 年 4 月开始。在首次试验中，计划评估静脉和脑室内给药的不同组合。为进行重复脑室内给药，计划为患者安装分流器，将脑室与头皮上的储液器连接起来。

研究结果于 2026 年 10 月 28 日发表在《Science Translational Medicine》期刊上。弥漫性中线胶质瘤会浸润控制呼吸、心跳和吞咽的脑干；研究人员称，被诊断患有这种疾病的儿童几乎总是在确诊后一年内死亡。

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