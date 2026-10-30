Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego obliczyli, że wprowadzenie stałego czasu letniego w USA oznaczałoby co najmniej 2 mld dodatkowych dojazdów uczniów do szkół po ciemku w porównaniu z obecnym systemem sezonowej zmiany czasu. Jak informuje News-Medical, Izba Reprezentantów USA latem zatwierdziła projekt ustawy o stałym czasie letnim, jednak dokument obecnie nie posuwa się naprzód w Senacie.

Obliczenia dla stanów

Naukowcy przeanalizowali dane z 14 z 19 stanów, które wstępnie zatwierdziły takie przejście. W obliczeniach uwzględniono godziny rozpoczynania zajęć, liczbę uczniów, a także położenie geograficzne szkół. Według szacunków autorów w stanie Waszyngton liczba dojazdów do szkół po ciemku wzrosłaby o niemal 35 mln, a w Georgii — o 71 mln.

Jak wynika z wniosków badaczy, zmiana najsilniej dotknęłaby społeczności na zachodnim krańcu stref czasowych oraz obszary z wczesnym rozpoczęciem zajęć. W Missisipi i Alabamie, gdzie średnia godzina rozpoczęcia zajęć przypada przed 8:00, liczba takich dojazdów mogłaby wzrosnąć z około 2 mln do ponad 20 mln w każdym stanie.

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Ciemność a bezpieczeństwo dzieci

Autorzy przeanalizowali również amerykańskie dane dotyczące kolizji drogowych. Według ich oceny prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego w wieku szkolnym w ciemnych godzinach porannych było około dwukrotnie wyższe niż po wschodzie słońca. Badanie opublikowano 29 października w czasopiśmie Current Biology.

W ogólnokrajowej ocenie naukowcy założyli, że uczniowie wychodzą z domu około 8:00. Główna autorka pracy, Guadalupe Rodriguez Ferrante, zaznaczyła, że jest to dość późna godzina, dlatego rzeczywista liczba dojazdów po ciemku może być większa. Badacze wskazali również, że stały czas letni może zniwelować korzyści z późniejszego rozpoczynania zajęć przez uczniów szkół średnich, wprowadzonego z uwzględnieniem specyfiki rytmów dobowych nastolatków.

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