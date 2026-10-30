Исследователи Вашингтонского университета подсчитали, что введение постоянного летнего времени в США означало бы как минимум 2 млрд дополнительных поездок школьников в школу в темноте по сравнению с нынешней системой сезонного перевода часов. Как сообщает News-Medical, Палата представителей США летом одобрила законопроект о постоянном летнем времени, однако документ сейчас не продвигается в Сенате.

Расчёты для штатов

Учёные проанализировали данные 14 из 19 штатов, которые предварительно одобрили такой переход. В расчётах учитывались время начала занятий, количество учеников, а также географическое расположение школ. По оценкам авторов, в штате Вашингтон число поездок в школу в темноте выросло бы почти на 35 млн, а в Джорджии — на 71 млн.

Сильнее всего изменение, по выводам исследователей, затронуло бы сообщества на западной границе часовых поясов и районы с ранним началом занятий. В Миссисипи и Алабаме, где среднее время начала занятий приходится на период до 8:00, количество таких поездок могло бы вырасти примерно с 2 млн до более чем 20 млн в каждом штате.

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Темнота и безопасность детей

Авторы также проанализировали американские данные о дорожных столкновениях. По их оценке, вероятность смертельной аварии с участием пешехода школьного возраста в тёмные утренние часы была примерно вдвое выше, чем после восхода солнца. Исследование опубликовали 29 октября в журнале Current Biology.

При общенациональной оценке учёные предположили, что ученики выходят из дома около 8:00. Ведущая автор работы Гвадалупе Родригес Ферранте отметила, что это довольно позднее время, поэтому реальное количество поездок в темноте может быть больше. Исследователи также указали, что постоянное летнее время может нивелировать преимущества более позднего начала занятий для старшеклассников, введённого с учётом особенностей циркадных ритмов подростков.

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