华盛顿大学研究人员计算称，与目前季节性调表制度相比，在美国实施永久夏令时将意味着学生至少增加20亿次在黑暗中前往学校的出行。据News-Medical报道，美国众议院于夏季批准了一项关于永久夏令时的法案，但该文件目前未在参议院取得进展。

各州的计算结果

科学家分析了19个已初步批准这一转变的州中的14个州的数据。计算考虑了上课开始时间、学生人数以及学校的地理位置。根据作者的估算，华盛顿州学生在黑暗中上学的出行次数将增加近3500万次，佐治亚州则将增加7100万次。

研究人员得出结论，这一变化将最严重地影响位于时区西部边缘的社区以及上课时间较早的地区。在密西西比州和亚拉巴马州，平均上课开始时间在8:00之前，这类出行次数可能从约200万次增至每州超过2000万次。

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黑暗与儿童安全

作者还分析了美国有关道路碰撞的数据。根据他们的估计，在清晨黑暗时段，涉及学龄行人的致命事故发生概率约为日出后的两倍。该研究于10月29日发表在《Current Biology》期刊上。

在全国范围的评估中，科学家假设学生大约在8:00离开家。该研究的主要作者瓜达卢佩·罗德里格斯·费兰特指出，这已经是相当晚的时间，因此实际在黑暗中出行的次数可能更多。研究人员还指出，永久夏令时可能会抵消为考虑青少年昼夜节律特点而实施的高中生延后上课的益处。

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