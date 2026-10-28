В шестинедельном рандомизированном исследовании с участием 117 взрослых с остеоартритом коленного сустава ежедневный прием пребиотической клетчатки инулина был связан с уменьшением боли, улучшением силы хвата и снижением чувствительности к боли. Испытание INSPIRE провели исследователи Университета Ноттингема, сообщает ScienceDaily.

Четыре группы участников

Участников распределили на четыре группы: инулин, физиотерапевтические упражнения с цифровой поддержкой, сочетание инулина с физиотерапией или плацебо. И добавка клетчатки, и физиотерапия по отдельности уменьшали боль в колене. В то же время в группе инулина также зафиксировали улучшение силы хвата и снижение чувствительности к боли — этих результатов не наблюдали при применении только физиотерапии.

Инулин — природная пищевая клетчатка, содержащаяся, в частности, в корне цикория и топинамбуре. Он не расщепляется в тонкой кишке, а попадает в толстую кишку, где служит пищей для определенных полезных бактерий. Поэтому инулин относится к пребиотикам, а не к пробиотикам.

Изменения в кишечном микробиоме

Исследователи выявили у принимавших инулин более высокие уровни бутирата — одной из короткоцепочечных жирных кислот, образующихся при ферментации клетчатки бактериями. Также у них наблюдались более высокие уровни гормона GLP-1, который участвует в регулировании уровня сахара в крови и аппетита и связывается с регуляцией боли и здоровьем мышц.

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Более высокие показатели GLP-1 ассоциировались с лучшей силой хвата. В то же время авторы подчеркнули, что эта связь не доказывает, что именно гормон вызвал улучшение мышечной функции. Инулин, использованный в испытании, не является препаратом GLP-1.

Приверженность лечению

В группе, принимавшей только инулин, 3,6% людей досрочно прекратили участие, тогда как среди участников, которым назначили только физиотерапию, этот показатель составил 21%. Авторы предполагают, что ежедневную добавку может быть проще включить в привычный режим, чем структурированную программу упражнений.

Результаты опубликованы в журнале Nutrients. Исследователи предостерегают, что испытание было относительно небольшим и длилось всего шесть недель, поэтому для подтверждения продолжительности эффекта и определения пациентов, которым этот подход может помочь больше всего, необходимы более масштабные исследования. Добавка клетчатки не должна заменять физические упражнения или другие устоявшиеся методы лечения остеоартрита.

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