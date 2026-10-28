Nowe badanie w USA oszacowało, że około 75% byłych graczy National Football League (NFL), którzy zmarli w latach 2008–2023, miało oznaki przewlekłej encefalopatii pourazowej (CTE). Jest to zwyrodnieniowa choroba mózgu związana ze zmianami w tkance mózgowej i gromadzeniem się białka tau.

Analiza danych 2362 graczy

Jak informuje The Guardian, badanie opublikowano w JAMA Network Open. Bostoński zespół naukowców przeanalizował dokumentację 2362 zmarłych byłych graczy NFL, którzy spędzili w lidze średnio pięć lat.

Do badania przekazano próbki mózgu niemal 400 graczy, a u 93,5% tych próbek wykryto oznaki CTE. Autorzy zaznaczyli, że praca była pierwszą próbą oszacowania rozpowszechnienia choroby wśród wszystkich byłych graczy NFL, którzy zmarli w określonym okresie, a nie tylko wśród tych, których mózgi przekazano do analizy naukowej.

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Związek z demencją

Według szacunków badaczy około 27% byłych graczy z badanej grupy miało demencję. Jednocześnie obecność zmian w mózgu charakterystycznych dla CTE nie musi oznaczać, że dana osoba będzie za życia cierpieć na demencję lub zauważalne pogorszenie funkcji poznawczych. U części osób objawy mogą się nie pojawić.

CTE może uszkadzać obszary mózgu odpowiedzialne za kontrolę emocji i zachowanie. Wśród potencjalnych objawów choroby wymienia się depresję, problemy z pamięcią, nagłe zmiany nastroju i inne trudności behawioralne. Starszy autor badania, Yorgos Tripodis, stwierdził, że wyniki mogą wywołać niepokój wśród żyjących graczy i ich rodzin, jednocześnie naukowcy mają nadzieję na rozwój diagnostyki CTE za życia człowieka oraz skutecznych metod leczenia.

Według autorów pracy mniej niż 1% próbek mózgu z banków mózgów, które zbierają próbki wśród ogółu ludności, zawiera oznaki CTE, co jest znacznie niższym wskaźnikiem niż oszacowany odsetek wśród zmarłych byłych graczy NFL.

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