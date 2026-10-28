Новое исследование в США оценило, что около 75% бывших игроков Национальной футбольной лиги (NFL), умерших в 2008–2023 годах, имели признаки хронической травматической энцефалопатии (CTE). Это дегенеративное заболевание головного мозга, связанное с изменениями мозговой ткани и накоплением белка тау.

Анализ данных 2362 игроков

Как сообщает The Guardian, исследование опубликовали в JAMA Network Open. Бостонская команда ученых проанализировала записи о 2362 умерших бывших игроках NFL, которые в среднем провели в лиге пять лет.

Для обследования были переданы образцы мозга почти 400 игроков, и в 93,5% этих образцов обнаружили признаки CTE. Авторы отметили, что работа стала первой попыткой оценить распространенность болезни среди всех бывших игроков NFL, умерших в определенный период, а не только среди тех, чей мозг был передан для научного анализа.

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Связь с деменцией

По оценке исследователей, около 27% бывших игроков из выборки имели деменцию. В то же время наличие характерных для CTE изменений в мозге не обязательно означает, что человек при жизни будет иметь деменцию или заметное ухудшение когнитивных функций. У части людей симптомы могут не проявиться.

CTE способна поражать участки мозга, отвечающие за эмоциональный контроль и поведение. Среди потенциальных проявлений заболевания называют депрессию, проблемы с памятью, резкие изменения настроения и другие поведенческие трудности. Старший автор исследования Йоргос Триподис заявил, что результаты могут вызвать обеспокоенность среди живых игроков и их семей, в то же время ученые надеются на развитие диагностики CTE при жизни человека и эффективных методов лечения.

По данным авторов работы, менее 1% образцов мозга из банков мозга, собирающих образцы среди населения, содержат признаки CTE, что значительно ниже оцененного показателя среди умерших бывших игроков NFL.

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