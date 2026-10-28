美国一项新研究估计，在2008年至2023年间去世的前美国国家橄榄球联盟（NFL）球员中，约75%有慢性创伤性脑病（CTE）的迹象。这是一种与脑组织变化及tau蛋白积累相关的退行性脑部疾病。

对2362名球员数据的分析

据《卫报》报道，该研究发表于《JAMA Network Open》。波士顿的一组科学家分析了2362名前NFL已故球员的记录，他们平均在联盟效力了五年。

近400名球员的脑部样本被送检，其中93.5%的样本发现了CTE迹象。作者指出，这项工作首次尝试评估在特定时期内去世的所有前NFL球员中该疾病的患病比例，而非仅评估捐献大脑用于科学分析的球员。

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与痴呆症的关联

研究人员估计，样本中约27%的前球员患有痴呆症。同时，大脑中存在CTE特征性改变，并不一定意味着一个人在生前会患上痴呆症或出现明显的认知功能下降。一些人可能不会出现症状。

CTE可能影响负责情绪控制和行为的大脑区域。该疾病的潜在表现包括抑郁、记忆问题、情绪剧烈变化以及其他行为困难。研究的资深作者约尔戈斯·特里波迪斯表示，这些结果可能引发仍在世球员及其家属的担忧，同时科学家希望能发展出在人生前诊断CTE的方法和有效的治疗手段。

研究作者表示，收集普通人群样本的脑库中，含有CTE迹象的脑部样本不足1%，显著低于已故前NFL球员中的估计比例。

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