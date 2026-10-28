在索马里兰，医生为一名42岁女性实施手术，从其骨盆中取出了一块含有胎儿遗骸的钙化团块，该团块形成于一次异位妊娠之后。这种被称为胎石或“石胎儿”的状况，是在患者三年来一直抱怨下腹部隐痛和沉重感、且这些症状在近几个月加重后发现的，Live Science报道。

检查发现胎儿骨骼

在询问病史时，这名女性说，大约在就医前三年，她出现了类似怀孕的症状：腹部增大，并感到胎动。之后，这些胎动停止，腹部不再增大并逐渐缩小。她当时没有寻求医疗帮助。

医生发现了一个坚硬、不规则的肿块，延伸至肚脐，在触诊时几乎不移动。检查显示轻度贫血，而白细胞计数以及肝肾功能检查结果正常，妊娠试验为阴性。超声检查发现钙化团块和空的子宫。

带有三维成像的计算机断层扫描显示，肿块内存在胎儿骨骼结构：颅骨、脊柱、肋骨以及手臂和腿部骨骼。该团块大小约为18乘13厘米。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

手术与康复

医务人员认为，这可能是原发性腹腔妊娠——一种胚胎在腹腔内着床的异位妊娠。如果胎儿在身体无法分解和吸收其组织的阶段死亡，钙可能会逐渐沉积在遗骸周围。

在腹部手术中，外科医生完整切除了钙化团块。次日，患者出现轻微发热和恶心，经治疗后消退。为期六个月的复查显示伤口愈合，腹痛完全消失。

医学文献在过去400年中记载了约340例胎石；最早的病例可追溯至1582年。在许多病例中，患者直到绝经后才被诊断出这一状况，此前她们多年不知道体内存在钙化的胎儿遗骸。

关注我们在