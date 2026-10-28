В Сомалиленде врачи прооперировали 42-летнюю женщину и удалили из ее таза кальцифицированную массу с останками плода, сформировавшуюся после внематочной беременности. Состояние, известное как литопедион, или «каменный ребенок», выявили после того, как пациентка три года жаловалась на тупую боль внизу живота и ощущение тяжести, усиливавшееся в последние месяцы, сообщает Live Science.

Обследование выявило скелет плода

Во время сбора анамнеза женщина рассказала, что примерно за три года до обращения у нее были симптомы, похожие на беременность: ее живот увеличивался, а также она ощущала движения плода. Позднее эти движения прекратились, увеличение живота остановилось и постепенно уменьшилось. За медицинской помощью тогда она не обращалась.

Врачи выявили твердое неровное образование, которое достигало пупка и почти не смещалось при пальпации. Анализы показали легкую анемию, при этом количество лейкоцитов и результаты исследований функций печени и почек были нормальными, а тест на беременность — отрицательным. Ультразвуковое исследование выявило кальцифицированную массу и пустую матку.

Компьютерная томография с трехмерной визуализацией показала в образовании структуры скелета плода: череп, позвоночник, ребра, а также кости рук и ног. Размер массы составлял около 18 на 13 сантиметров.

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Операция и восстановление

По заключению медиков, вероятно, речь шла о первичной брюшной беременности — разновидности внематочной беременности, при которой эмбрион имплантируется в брюшной полости. Если плод погибает на этапе, когда организм не может расщепить и поглотить его ткани, вокруг останков может постепенно откладываться кальций.

Во время абдоминальной операции хирурги полностью удалили кальцифицированную массу. На следующий день у пациентки возникли легкая лихорадка и тошнота, которые прошли после лечения. Контрольные осмотры в течение шести месяцев подтвердили заживление и полное исчезновение боли в животе.

В медицинской литературе за последние 400 лет описано около 340 случаев литопедиона; самый ранний из них датируется 1582 годом. Во многих случаях это состояние диагностировали уже у женщин после менопаузы, которые годами не знали о кальцифицированных останках плода.

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