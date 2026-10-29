На Тайване Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) назвало девять категорий препаратов, которые могут создавать для водителей риски, сопоставимые с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает Taipei Times.

Какие препараты влияют на вождение

В перечень вошли снотворные, анестетики, средства для расширения зрачков, миорелаксанты, противотревожные препараты, антидепрессанты и антипсихотики. Также речь идет о некоторых лекарствах для контроля уровня сахара в крови и артериального давления, отдельных обезболивающих и средствах от простуды, а также некоторых антигистаминных препаратах.

Регулятор пояснил, что такие медикаменты могут замедлять реакцию, вызывать сонливость, головокружение, нарушение координации или затуманивание зрения. По данным FDA, это может поставить под угрозу безопасность вождения.

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Предупреждение об ответственности

FDA совместно с транспортными органами готовит информационные листовки о безопасном вождении для людей, принимающих распространенные лекарства. Ведомство также планирует распространять информацию через сайт, еженедельный бюллетень и Facebook, а также призывать фармацевтов и профессиональные объединения фармацевтов напоминать людям о возможном влиянии препаратов на способность управлять транспортом.

Бюро уголовных расследований Тайваня заявило, что вождение под воздействием лекарств может представлять опасность для общественной безопасности. Водителям советуют внимательно читать указания врача и предупреждения к препаратам, а также оценивать собственную способность безопасно управлять автомобилем.

Согласно статье 185 Уголовного кодекса Тайваня, водителям, которые из-за употребления наркотиков, анестетиков или подобных веществ не могут безопасно управлять транспортом, может грозить до трех лет лишения свободы за создание опасности для общественной безопасности. Если ДТП привело к тяжелым травмам или смерти, предусмотрены более строгие наказания. Другие санкции могут включать штрафы, приостановление или аннулирование водительского удостоверения и задержание транспортного средства.

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