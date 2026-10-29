台湾食品药物管理署（FDA）列出九类可能给驾驶员带来风险的药物，其风险与酒后或吸毒后驾驶交通工具类似。据《台北时报》报道。

哪些药物会影响驾驶

该清单包括安眠药、麻醉剂、散瞳剂、肌肉松弛剂、抗焦虑药物、抗抑郁药和抗精神病药物。还包括一些用于控制血糖和血压的药物、部分止痛药和感冒药，以及一些抗组胺药。

监管机构解释说，此类药物可能减缓反应、导致嗜睡、头晕、协调能力受损或视力模糊。FDA表示，这可能危及驾驶安全。

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关于责任的警告

FDA正与交通主管部门共同为服用常见药物的人准备安全驾驶宣传单。该机构还计划通过网站、每周通讯和Facebook传播信息，并呼吁药剂师及药剂师专业协会提醒人们药物可能对驾驶能力产生影响。

台湾刑事警察局表示，在药物影响下驾驶可能危及公共安全。建议驾驶员仔细阅读医生的指示和药品警示，并评估自身能否安全驾驶汽车。

根据台湾《刑法》第185条，因服用毒品、麻醉剂或类似物质而无法安全驾驶交通工具的驾驶员，可能因危害公共安全面临最高三年监禁。如果交通事故导致重伤或死亡，将面临更严厉的处罚。其他制裁可能包括罚款、暂停或吊销驾驶执照，以及扣留车辆。

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