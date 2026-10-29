Na Tajwanie Agencja Żywności i Leków (FDA) wskazała dziewięć kategorii preparatów, które mogą stwarzać dla kierowców zagrożenia podobne do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Informuje o tym Taipei Times.

Jakie leki wpływają na prowadzenie pojazdu

Na liście znalazły się leki nasenne, środki znieczulające, preparaty rozszerzające źrenice, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwlękowe, antydepresanty i leki przeciwpsychotyczne. Chodzi także o niektóre leki kontrolujące poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze, wybrane leki przeciwbólowe i preparaty na przeziębienie, a także niektóre leki przeciwhistaminowe.

Regulator wyjaśnił, że takie leki mogą spowalniać reakcje, powodować senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji lub zamglone widzenie. Według FDA może to zagrażać bezpieczeństwu jazdy.

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Ostrzeżenie o odpowiedzialności

FDA wspólnie z organami transportowymi przygotowuje ulotki informacyjne o bezpiecznym prowadzeniu pojazdów dla osób przyjmujących powszechnie stosowane leki. Urząd planuje również rozpowszechniać informacje za pośrednictwem strony internetowej, cotygodniowego biuletynu i Facebooka oraz zachęcać farmaceutów i zawodowe stowarzyszenia farmaceutów do przypominania ludziom o możliwym wpływie leków na zdolność prowadzenia pojazdu.

Tajwańskie Biuro Śledcze ds. Przestępczości oświadczyło, że prowadzenie pojazdu pod wpływem leków może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Kierowcom zaleca się uważne czytanie wskazówek lekarza i ostrzeżeń dotyczących leków, a także ocenę własnej zdolności do bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Zgodnie z art. 185 tajwańskiego Kodeksu karnego kierowcom, którzy z powodu zażycia narkotyków, środków znieczulających lub podobnych substancji nie są w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdu, może grozić do trzech lat więzienia za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Jeśli wypadek drogowy doprowadził do ciężkich obrażeń lub śmierci, przewidziane są surowsze kary. Inne sankcje mogą obejmować grzywny, zawieszenie lub cofnięcie prawa jazdy oraz zatrzymanie pojazdu.

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