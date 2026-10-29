Тайванська FDA назвала дев’ять категорій ліків, небезпечних для водіння — Taipei Times

У Тайвані Управління з контролю за харчами й ліками (FDA) назвало дев’ять категорій препаратів, які можуть створювати для водіїв ризики, подібні до керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє Taipei Times.

Які препарати впливають на водіння

До переліку увійшли снодійні, анестетики, засоби для розширення зіниць, міорелаксанти, протитривожні препарати, антидепресанти й антипсихотики. Також ідеться про деякі ліки для контролю рівня цукру в крові та артеріального тиску, окремі знеболювальні й засоби від застуди, а також деякі антигістамінні препарати.

Регулятор пояснив, що такі медикаменти можуть уповільнювати реакцію, спричиняти сонливість, запаморочення, порушення координації або затуманення зору. За даними FDA, це може поставити під загрозу безпеку водіння.

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Попередження про відповідальність

FDA спільно з транспортними органами готує інформаційні листівки про безпечне керування для людей, які приймають поширені ліки. Відомство також планує поширювати інформацію через сайт, щотижневий бюлетень і Facebook та закликати фармацевтів і професійні об’єднання фармацевтів нагадувати людям про можливий вплив препаратів на здатність керувати транспортом.

Кримінальне бюро розслідувань Тайваню заявило, що водіння під впливом ліків може становити небезпеку для громадської безпеки. Водіям радять уважно читати вказівки лікаря й попередження до препаратів, а також оцінювати власну здатність безпечно керувати автомобілем.

Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу Тайваню, водіям, які через вживання наркотиків, анестетиків або подібних речовин не можуть безпечно керувати транспортом, може загрожувати до трьох років ув’язнення за створення небезпеки для громадської безпеки. Якщо ДТП призвела до тяжких травм або смерті, передбачені суворіші покарання. Інші санкції можуть включати штрафи, призупинення або анулювання посвідчення водія та затримання транспортного засобу.

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