Биспецифическое антитело, нацеленное на CCR8 и CD3, сдерживало рост опухолей молочной железы, легких и толстой кишки у мышей в доклинических моделях. Оно также усиливало эффективность анти-PD-L1-антител, сообщает News-Medical.

Механизм действия антитела

Авторы исследования создали антитело CCR8×CD3 TCB, которое взаимодействует с двумя мишенями на Т-клетках. CCR8 присутствует на поверхности регуляторных Т-клеток, которые могут подавлять иммунный ответ в микроокружении опухоли. CD3, в свою очередь, встречается в широком спектре других типов Т-клеток.

Такой подход направлен на уменьшение количества регуляторных Т-клеток, несущих CCR8, и одновременно на активацию других классов Т-клеток. В источнике отмечается, что микроокружение опухоли содержит клетки и молекулярные механизмы, которые могут ослаблять эффективность противоопухолевой иммунотерапии.

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Результаты доклинических испытаний

В образцах опухолей человека антитело уменьшало количество регуляторных Т-клеток с CCR8. В моделях на мышах оно ограничивало рост опухолей молочной железы, легких и толстой кишки, а также усиливало действие анти-PD-L1-антител.

Средство также испытали на макаках. По данным авторов, оно хорошо переносилось и уменьшало количество циркулирующих в крови регуляторных Т-клеток, экспрессирующих CCR8. В статье в Science Translational Medicine исследователи назвали CCR8×CD3 TCB перспективной стратегией для изменения микроокружения опухоли и усиления противоопухолевого иммунного ответа.

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