Біспецифічне антитіло стримало ріст кількох пухлин у мишей — News-Medical

Біспецифічне антитіло, яке націлюється на CCR8 і CD3, стримувало ріст пухлин молочної залози, легень і товстої кишки в мишей у доклінічних моделях. Воно також посилювало ефективність анти-PD-L1-антитіл, повідомляє News-Medical.

Механізм дії антитіла

Автори дослідження створили антитіло CCR8×CD3 TCB, яке взаємодіє з двома мішенями на Т-клітинах. CCR8 наявний на поверхні регуляторних Т-клітин, що можуть пригнічувати імунну відповідь у пухлинному мікрооточенні. CD3, зі свого боку, трапляється в широкому спектрі інших типів Т-клітин.

Такий підхід спрямований на зменшення кількості регуляторних Т-клітин, які несуть CCR8, і водночас на активацію інших класів Т-клітин. У джерелі зазначається, що пухлинне мікрооточення містить клітини та молекулярні механізми, які можуть послаблювати ефективність протипухлинної імунотерапії.

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Результати доклінічних тестів

У зразках пухлин людини антитіло зменшувало кількість регуляторних Т-клітин із CCR8. У моделях на мишах воно обмежувало ріст пухлин молочної залози, легень і товстої кишки, а також підсилювало дію анти-PD-L1-антитіл.

Засіб також випробували на макаках. За даними авторів, він добре переносився та зменшував кількість циркулюючих у крові регуляторних Т-клітин, що експресують CCR8. У статті в Science Translational Medicine дослідники назвали CCR8×CD3 TCB перспективною стратегією для зміни пухлинного мікрооточення та посилення протипухлинної імунної відповіді.

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