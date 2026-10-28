一种靶向CCR8和CD3的双特异性抗体在临床前模型中抑制了小鼠乳腺癌、肺癌和结肠癌肿瘤的生长。它还增强了抗PD-L1抗体的疗效，News-Medical报道。

抗体的作用机制

研究作者开发了CCR8×CD3 TCB抗体，该抗体与T细胞上的两个靶点相互作用。CCR8存在于调节性T细胞表面，这些细胞可抑制肿瘤微环境中的免疫反应。另一方面，CD3存在于广泛的其他T细胞类型中。

这种方法旨在减少携带CCR8的调节性T细胞数量，同时激活其他类别的T细胞。消息来源指出，肿瘤微环境包含可能削弱抗肿瘤免疫治疗疗效的细胞和分子机制。

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临床前测试结果

在人类肿瘤样本中，该抗体减少了带有CCR8的调节性T细胞数量。在小鼠模型中，它限制了乳腺癌、肺癌和结肠癌肿瘤的生长，并增强了抗PD-L1抗体的作用。

该药物还在猕猴中进行了测试。根据作者的数据，它耐受性良好，并减少了血液中循环的表达CCR8的调节性T细胞数量。研究人员在《Science Translational Medicine》的一篇文章中称，CCR8×CD3 TCB是改变肿瘤微环境并增强抗肿瘤免疫反应的一种有前景的策略。

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