FDA将Miyoko’s黄油召回列为II级风险——The Hill

美国食品药品监督管理局（FDA）将Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter的召回列为II级风险。此次召回由总部位于爱达荷州博伊西的Prosperity Organic Foods Inc.发起，原因是产品中可能含有酵母菌、霉菌和大肠杆菌E. coli。

FDA风险等级

II级意味着该产品可能导致暂时性或经医疗干预可逆的不良健康后果。据The Hill报道，FDA于周五作出了这一分类。有关此次召回的消息最初于9月11日发布。

被召回产品的标签信息

此次召回涉及1,304个产品运输箱。该黄油以每包六个、每个8盎司的容器供应，并以冷藏或冷冻状态保存。

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该产品的UPC为857554005773。纸盒包装上标有批号07871，以及“最佳食用日期”为2026年11月5日。瓦楞运输箱上标有批号1007871和相同日期。

该产品在十个州销售：康涅狄格州、佛罗里达州、佐治亚州、爱荷华州、伊利诺伊州、印第安纳州、马里兰州、新泽西州、新罕布什尔州和威斯康星州。

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