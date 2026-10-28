FDA отнесло отзыв масла Miyoko’s к классу II — The Hill

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отнесло отзыв Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter к классу риска II. Отзыв инициировала компания Prosperity Organic Foods Inc. из Бойсе, штат Айдахо, из-за возможного наличия в продукте дрожжей, плесени и кишечной палочки E. coli.

Класс риска FDA

Класс II означает, что продукт может вызвать временные или обратимые с медицинской точки зрения неблагоприятные последствия для здоровья. По данным The Hill, FDA присвоило такую классификацию в пятницу. Об отзыве впервые сообщили 11 сентября.

Маркировка отозванного товара

Отзыв касается 1 304 транспортных ящиков продукта. Масло поставляли в упаковках по шесть контейнеров весом 8 унций каждый и хранили в охлажденном или замороженном виде.

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UPC товара — 857554005773. На картонной упаковке указан номер партии 07871 и дата «употребить до» 5 ноября 2026 года. На гофрированном транспортном ящике указан номер партии 1007871 и та же дата.

Продукция продавалась в десяти штатах: Коннектикуте, Флориде, Джорджии, Айове, Иллинойсе, Индиане, Мэриленде, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире и Висконсине.

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