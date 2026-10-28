W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) zaklasyfikowała wycofanie produktu Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter do klasy ryzyka II. Wycofanie zainicjowała firma Prosperity Organic Foods Inc. z Boise w stanie Idaho z powodu możliwej obecności w produkcie drożdży, pleśni oraz bakterii E. coli.

Klasa ryzyka FDA

Klasa II oznacza, że produkt może powodować tymczasowe lub medycznie odwracalne niekorzystne skutki dla zdrowia. Według The Hill, FDA nadała taką klasyfikację w piątek. O wycofaniu po raz pierwszy poinformowano 11 września.

Oznakowanie wycofanego produktu

Wycofanie dotyczy 1 304 skrzyń transportowych produktu. Masło dostarczano w opakowaniach zawierających sześć pojemników po 8 uncji i przechowywano je w warunkach chłodniczych lub zamrożone.

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Kod UPC produktu to 857554005773. Na kartonowym opakowaniu widnieje numer partii 07871 oraz data „najlepiej spożyć przed” 5 listopada 2026 roku. Na tekturowej skrzyni transportowej podano numer partii 1007871 oraz tę samą datę.

Produkty sprzedawano w dziesięciu stanach: Connecticut, Florydzie, Georgii, Iowa, Illinois, Indianie, Marylandzie, New Jersey, New Hampshire i Wisconsin.

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