澳大利亚堪培拉的 Directions Health Services 因注射肽类物质的人群需求急剧上升，限制了可向客户发放的安全注射器和针头数量。该机构由澳大利亚首都领地政府资助，此前主要为使用海洛因或安非他明的人提供安全注射设备，据澳大利亚广播公司新闻报道。

需求每月增长

Directions Health Services 首席执行官斯蒂芬妮·史蒂文斯表示，在过去一年中，前来获取用于注射肽类物质的针头及其他用品的人数显著增加。她表示，这一增长每个月都在出现。

肽是构成体内蛋白质的短链氨基酸。一些肽类药物已获澳大利亚治疗用品管理局批准，但许多其他产品并未受到监管。史蒂文斯将人们对这类物质的兴趣与追求快速效果联系起来，包括减重、外貌或恢复方面的效果。

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短缺与处置成本

Directions Health Services 指出，人们经常通过社交媒体购买未受监管的肽类产品，而网红建议他们从减害项目中获取免费注射器。该机构呼吁有能力的人自行购买所需用品，以便为边缘化群体保留库存，其中包括注射毒品使用者。

针头和注射器供应项目负责人塔米·沃特斯表示，肽类物质使用量的增加正给全国此类项目带来压力：供应商无法满足全部订单量。该服务机构还记录到安全收集和处置医疗废物的成本上升。据该机构称，一个注射器的价格为15美分至1美元。

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