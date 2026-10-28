W Canberze w Australii służba Directions Health Services ograniczyła liczbę bezpiecznych strzykawek i igieł, które może wydawać klientom, z powodu gwałtownego wzrostu popytu ze strony osób wstrzykujących peptydy. Organizacja finansowana przez rząd Australijskiego Terytorium Stołecznego wcześniej dostarczała głównie sprzęt do bezpiecznych iniekcji osobom używającym heroiny lub amfetaminy — podaje ABC News Australia.

Popyt rośnie z każdym miesiącem

Dyrektor generalna Directions Health Services Stephanie Stevens oświadczyła, że w ciągu ostatniego roku liczba osób zgłaszających się po igły i inne akcesoria do podawania peptydów znacznie wzrosła. Jak zaznaczyła, wzrost odnotowywany jest co miesiąc.

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, z których zbudowane są białka w organizmie. Część leków opartych na peptydach została zatwierdzona przez australijski regulator Therapeutic Goods Administration, jednak wiele innych produktów nie jest regulowanych. Stevens powiązała zainteresowanie takimi substancjami z dążeniem do szybkiego rezultatu, w tym w zakresie utraty wagi, wyglądu lub regeneracji.

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Niedobory i koszty utylizacji

W Directions Health Services wskazano, że ludzie często kupują nieregulowane peptydy za pośrednictwem mediów społecznościowych, a influencerzy radzą im korzystać z bezpłatnych strzykawek oferowanych przez programy redukcji szkód. Organizacja apeluje do osób, które mogą sobie na to pozwolić, o samodzielne kupowanie niezbędnych akcesoriów, aby zachować zapasy dla grup marginalizowanych, w tym osób używających narkotyków w zastrzykach.

Kierowniczka programu zapewniania igieł i strzykawek Tammy Waters poinformowała, że rosnące użycie peptydów wywiera presję na takie programy w całym kraju: dostawcy nie są w stanie zrealizować pełnej liczby zamówień. Służba odnotowuje także wzrost kosztów bezpiecznego odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Według organizacji koszt jednej strzykawki wynosi od 15 centów do 1 dolara.

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