В Канберре, Австралия, служба Directions Health Services ограничила количество безопасных шприцев и игл, которые она может выдавать клиентам, из-за резкого роста спроса со стороны людей, вводящих пептиды. Организация, финансируемая правительством Австралийской столичной территории, ранее преимущественно предоставляла оборудование для безопасных инъекций людям, употребляющим героин или амфетамин, сообщает ABC News Australia.

Спрос растёт каждый месяц

Генеральный директор Directions Health Services Стефани Стивенс заявила, что за последний год количество людей, обращающихся за иглами и другими принадлежностями для введения пептидов, существенно выросло. По её словам, рост фиксируется каждый месяц.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, из которых состоят белки в организме. Часть препаратов на основе пептидов одобрена австралийским регулятором Therapeutic Goods Administration, однако многие другие продукты не регулируются. Стивенс связала интерес к таким веществам со стремлением получить быстрый результат, в частности в снижении веса, улучшении внешности или восстановлении.

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Дефицит и расходы на утилизацию

В Directions Health Services отметили, что люди часто покупают нерегулируемые пептиды через социальные сети, а инфлюенсеры советуют им обращаться за бесплатными шприцами в программы снижения вреда. Организация призывает тех, у кого есть возможность, покупать необходимые принадлежности самостоятельно, чтобы сохранить запасы для маргинализированных групп, в частности потребителей инъекционных наркотиков.

Руководитель программы обеспечения иглами и шприцами Тэмми Уотерс сообщила, что рост использования пептидов создаёт давление на такие программы по всей стране: поставщики не могут выполнить весь объём заказов. Служба также фиксирует увеличение расходов на безопасный сбор и утилизацию медицинских отходов. Стоимость одного шприца, по данным организации, составляет от 15 центов до 1 доллара.

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