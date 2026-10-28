科学家发现T细胞能够感知组织硬度——ScienceDaily

麦吉尔大学的研究人员发现，T细胞能够识别其周围组织的硬度。这些机械信号会影响细胞是否获得组织驻留记忆T细胞的特性；这类细胞会在感染后留在体内，并对再次出现的威胁迅速作出反应，ScienceDaily报道。

物理环境的影响

此前，人们认为组织驻留记忆T细胞的发育主要由化学信号决定。发表在《Nature Immunology》期刊上的一项新研究表明，环境的物理特性也可能发挥重要作用。研究作者认为，适应组织中更强的机械作用可能对这类细胞的长期存活很重要。

科学家研究了从人类和小鼠获取的免疫细胞。他们将这些细胞置于专门设计的胶原凝胶中，以模拟具有不同硬度的组织。随着凝胶硬度增加，T细胞更常获得与组织驻留记忆细胞相关的特征。

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进一步研究方向

作者计划找出T细胞借以识别周围环境物理特性的具体分子传感器。了解机械作用如何转化为细胞行为的变化，可能有助于解释长期免疫保护形成的机制。

研究人员还指出，这些结果可能对研究自身免疫性疾病、过敏和移植排斥具有重要意义。他们还指出，这项工作可能对肿瘤免疫学具有意义：肿瘤通常具有致密结构，使免疫细胞难以进入其内部。

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