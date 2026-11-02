独立大流行病防范与应对小组（IPPPR）表示，Covid-19疫情的经验教训至今尚未被系统性地纳入全球卫生项目。专家认为，这使世界仍容易受到病毒传播和传染病暴发的影响，The National报道。

在题为《Hiding in Plain Sight: Mpox and the Cost of Neglecting Known Threats》的报告中，该小组将mpox的传播与准备不足以及对社区韧性投资不足联系起来。2026年前九个月，超过82个国家记录了逾1.4万例确诊mpox病例和50例死亡。为非洲640万人接种疫苗的目标未能实现。

非洲和亚洲的疫情暴发

专家还关注了中非地区的埃博拉疫情。根据刚果民主共和国卫生部的数据，截至10月29日，在当前疫情期间已登记10,351例确诊病例和5,340例死亡。文章指出，刚果民主共和国、乌干达和卢旺达之间易于通行的边界助长了病毒传播。

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卫生部门表示，非洲本地埃博拉疫情在流行病学监测、研究、公共卫生系统及包括疫苗在内的必要物资方面获得的投资不足。与此同时，孟加拉国的登革热疫情仍在持续：根据该国卫生部数据，截至10月30日，该疾病已造成418人死亡，并导致逾13.3万人住院。另有报道称，麻疹已造成逾1,200人死亡。

对卫生系统的信任

全球卫生安全专家海伦·克拉克强调，不能忽视具有流行潜力的散发性疾病。World Neighbours主席蒂姆·普雷维特则表示，Covid-19疫情后，社区失去了对卫生部门的信任，而刚果民主共和国的虚假信息令应对埃博拉更加复杂。

世界卫生组织表示，自2020年1月30日以来，全球约70%的时间处于突发公共卫生事件状态。10月，巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋的代表与世卫组织一道，在利雅得举行了应对模拟疾病暴发的演练。

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